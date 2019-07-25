с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, несмотря на случившийся по ходу поединка инсульт. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram. Бой Дадашева и Матиаса состоялся 19 июля в США.

Дадашев во время боя с Матиасом перенес инсульт

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