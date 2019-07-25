Единоборства
Дадашев во время боя с Матиасом перенес инсультРБК 10:47
Российский боксер Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, несмотря на случившийся по ходу поединка инсульт. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram. Бой Дадашева и Матиаса состоялся 19 июля в США.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», - говорится в опубликованном в Instagram-аккаунте спортсмена материале.ТК Звезда11:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Политика
Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину
Российские моряки, находившиеся на задержанном в порту Измаил под Одессой танкере, покинули территорию Украины, сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.
Обновлено в 12:39
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тысяч га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тыс. гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.
Обновлено в 13:02
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Футбол
«Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2
Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
Обновлено в 12:21
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
Осужденным дают право перевестись в регион ближе к родственникам
По информации ФСИН России, в 2017 году учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы было рассмотрено 4900 обращений осужденных о переводе их в другие исправительные учреждения.
Обновлено в 11:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство
Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Политика
Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49