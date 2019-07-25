с чего всё началось

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

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