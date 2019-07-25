Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с МатиасомRT на русском 09:37
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
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с чего всё началось
«Он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», - говорится в опубликованном в Instagram-аккаунте спортсмена материале.ТК Звезда11:55
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