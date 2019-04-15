Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru 11:15

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Блогер Артем Тарасов получил переломы обеих рук в поединке с Дациком

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Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
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В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

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Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
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На телеканале РЕН ТВ грядет премьера шпионского боевика «Смерш» об одном из величайших противостояний в ратной истории страны — соперничества военных разведок СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
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В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

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Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на свой страничке анонсировал начало приведения в действие антикризисного плана для системы здравоохранения.
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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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Тарасов Артем Михайлович
Предприниматель
Советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года - член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.
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