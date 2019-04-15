Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru 11:15
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Общество
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Xiaomi выпустила велосипедный насос
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Общество
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Единоборства
Блогер Соболев вызвал на бой Дацика
15 апреля Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. При этом профессиональный боец проиграл блогеру, который легче его на 70 кг.
Обновлено в 17:46
Общество
Псковская кадастровая палата: Как оформить право собственности на машино-место
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в кадастровой палате города Пскова, заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию прав собственности можно подать в ближайшем офисе МФЦ или на официальном сайте Росреестра.
Обновлено в 14:10
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Анна Семенович взбудоражила мужчин полуобнаженным видом
"Теплота в душе, передается и на внешность Всем отличного дня и недели как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", - написала Анна под снимком.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Политика
NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Авто
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT
Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT, который как ожидается будет представлен на автосалоне во Франкфурте этой осенью.
Обновлено в 04:08