Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru 11:15

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Блогер Артем Тарасов получил переломы обеих рук в поединке с Дациком

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Тарасов попал больницу после боя с Дациком. ВИДЕО

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Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

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На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Общество

Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери

Директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак считает, что собор Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, будет восстановлен.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

Обновлено в 18:02
Происшествия

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы

Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Экономика

Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска

Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
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Xiaomi выпустила велосипедный насос

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Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

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Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

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Общество

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
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Шоу-бизнес

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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
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Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
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Блогер Соболев вызвал на бой Дацика

15 апреля Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. При этом профессиональный боец проиграл блогеру, который легче его на 70 кг.
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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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Тарасов Артем Михайлович
Предприниматель
Советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года - член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.
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