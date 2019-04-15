Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru 11:15

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Блогер Артем Тарасов получил переломы обеих рук в поединке с Дациком

РБК15:15

Тарасов травмировал обе руки во время боя с Дациком (фото)

Советский спорт14:08

Тарасов показал сломанные руки после боя с Дациком

Спорт-Экспресс14:02

Блогеру Тарасову наложили гипс после боя с Дациком

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Sport24.ru11:42

СМИ: Дацик проиграл блогеру Тарасову

Матч ТВ08:44

Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с Дациком

Чемпионат13:28
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Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
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Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Политика

Сергей Лавров провёл переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает 15 апреля пресс-служба МИД России.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком

«Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.
Обновлено в 11:30
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Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 07:48
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Хоккей

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Обновлено в 14:49
Гаджеты

Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей.
Обновлено в 07:52
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Политика

Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

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Армия и оружие

Эсминец ВМС США в Черном море взяли под контроль

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Политика

В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Политика

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

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Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
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Лидером кинопроката в России стал «Хеллбой»

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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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Тарасов Артем Михайлович
Предприниматель
Советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года - член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.
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