Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru 11:15
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-400 не будет интегрирована в системы вооружения НАТО.
Обновлено в 12:02
Происшествия
За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек
В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
Обновлено в 12:19
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Политика
NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма
Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.
Обновлено в 10:49
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала текущего года АвтоВАЗ запустил продажи обновленной модели LADA Granta FL новой генерации.
Обновлено в 04:34
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Путин направил 35 российских военных в миссию ООН в ЦАР и на Кипре
«Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — говорится в распоряжении.
Обновлено в 12:07
Общество
Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы
Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском
Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов
Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей
По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00