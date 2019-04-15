Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru вчера в 11:15
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Наука
Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита
Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу
С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии
Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз
Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз Ролик, где Дени Байсаров и Клавдия Земцова поздравляют свою звездную бабушку с днем рождения, опубликовала в микроблоге Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар. Видео возгорания появилось в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Тюменка, сына которой превратили в растение, добивается реального срока для врачей
Тюменка настаивает, чтобы врач Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев получили реальные сроки и были лишены возможности вести медицинскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:09