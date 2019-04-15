Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуГазета.Ru вчера в 11:15

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс". Бой продлился три раунда, после которых Дацик был дисквалифицирован за запрещенные приемы.
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Блогер Артем Тарасов получил переломы обеих рук в поединке с Дациком

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ММА-блогер Тарасов: «Переломы двух рук о голову Дацика, ждите шок-контент»

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Наука

Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита

Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу

С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии

Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз

Внуки устроили юбилярше Пугачевой трогательный сюрприз Ролик, где Дени Байсаров и Клавдия Земцова поздравляют свою звездную бабушку с днем рождения, опубликовала в микроблоге Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар. Видео возгорания появилось в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

В Красноярске тигр предсказал итоги выборов президента Украины

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек предсказал итоги выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено вчера в 12:02
Здоровье

Тюменка, сына которой превратили в растение, добивается реального срока для врачей

Тюменка настаивает, чтобы врач Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев получили реальные сроки и были лишены возможности вести медицинскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено вчера в 10:55
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол

Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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Тарасов Артем Михайлович
Предприниматель
Советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года - член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.
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