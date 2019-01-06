Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домовИзвестия00:59
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов. Об этом со ссылкой на Росреестр сообщает «Российская газета».
Известия00:59
Оценить
с чего всё началось
Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет. Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество
Путин приехал навестить детей в петербургском хосписе
Обновлено в 10:05
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Общество
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь
Обновлено в 12:00
Общество
Сильные морозы ожидаются в Москве в ночь на Рождество
Морозы до -17°С и облачность ожидаются в Москве 7 января, сообщаетцентр погоды «Фобос».
Обновлено в 06:01
Религия
6 января православные отметят Рождественский сочельник
Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Женщин Саудовской Аравии оповестят о разводе по СМС
Ранее многие жительницы королевства подавали в суды жалобы по поводу развода без их ведома, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 04:09
Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Рождество Христово - светлый праздник, который заряжает человека на весь год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 11:17
Транспорт
Движение по Военно-Грузинской дороге частично открыли
Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге открыто с ограничением для грузовиков, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 09:17
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Религия
Мэр Таллина предложил объявить Рождество государственным праздником
Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать православное Рождество как государственный праздник.
Обновлено в 10:58
Транспорт
Московский транспорт меняет режим работы на Рождество
Обновлено в 08:51
Общество
ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Полное интервью Валерия Максименко будет опубликовано 8 января на сайте "Интерфакса" https://www.interfax.ru.
Обновлено в 02:28
Транспорт
Движение на улицах Москвы ограничат после новогодних праздников
С 9 января изменится схема движения на нескольких столичных улицах из-за проведения ремонтных работ, сообщает сайт московской мэрии.
Обновлено в 06:53
Общество
Энергетики восстановили электроснабжение в Волгоградской области
Обновлено в 00:00
Общество
Минск стал одним из лучших европейских городов для туристов
Столица Белоруссии вошла в список городов Европы, куда лучше всего отправиться в путешествие в 2019 году.
Обновлено в 10:40