Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет. Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.

с чего всё началось

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов. Об этом со ссылкой на Росреестр сообщает «Российская газета».

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