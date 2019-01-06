Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Известия
00:59

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов. Об этом со ссылкой на Росреестр сообщает «Российская газета».
Известия00:59
с чего всё началось

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Если все построено по правилам, проблем с регистрацией собственности не возникнет. Далее, с 1 марта 2019 года, уведомительный порядок о начале и об окончании строительства и реконструкции индивидуальных и садовых жилых домов станет обязательным.
Российская газетавчера в 21:00

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Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Газета.Ru09:42

Дачникам напомнили об обязанности сообщать о перестройке домов

Коммерсантъ08:17

Росреестр напомнил дачникам об обязательстве сообщать о перестройке домов

РБК07:12

Россиян обязали уведомлять о перестройке дачных домов

RT на русском06:51

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

РИА Новости03:48

Владельцев дач обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Эхо Москвы02:30

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Российская газетавчера в 21:00
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