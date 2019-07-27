с чего всё началось

Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Политика Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.

Происшествия К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

Происшествия У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Космос В Японии частная ракета после запуска упала в море Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.

Общество Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.

Происшествия В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Экономика Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Экономика Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Политика Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.

Экономика Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Футбол Годин рассказал, чем «Интер» похож на «Атлетико» Защитник «Интера» Диего Годин сравнил миланский клуб с мадридским «Атлетико», за который выступал ранее.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.

Происшествия В районе дамбы на КАД сгорел автобус На видео, опубликованном в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в районе дамбы горит автобус с надписью "Штаб".

Теннис Рублёв: «Тим является лучшим теннисистом на грунте после Надаля» Рублёв отметил, что Тим по игре на грунтовом покрытии является вторым теннисистом после Рафаэля Надаля.

Общество В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.

Авто RAESR построила 1250-сильный электрокар Tachyon RAESR Tachyon получил шесть электромоторов суммарной мощностью 1250 л.с. и внушительным крутящим моментом в 4 948 Нм.