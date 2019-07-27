Политика
Дачич: ЦАР отозвала признание независимости КосоваRT на русском 04:02
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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с чего всё началось
«Сообщаю... что Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая уточнила свою позицию, что не признаёт независимость Косова», — сказал он в эфире РТС.RT на русском04:02
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Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Происшествия
К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Общество
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Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз
Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Футбол
Годин рассказал, чем «Интер» похож на «Атлетико»
Защитник «Интера» Диего Годин сравнил миланский клуб с мадридским «Атлетико», за который выступал ранее.
Обновлено в 05:43
Культура
На форуме «Таврида» снимут пилотную серию интернет-сериала
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Происшествия
В районе дамбы на КАД сгорел автобус
На видео, опубликованном в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в районе дамбы горит автобус с надписью "Штаб".
Обновлено в 05:54
Теннис
Рублёв: «Тим является лучшим теннисистом на грунте после Надаля»
Рублёв отметил, что Тим по игре на грунтовом покрытии является вторым теннисистом после Рафаэля Надаля.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49
Авто
RAESR построила 1250-сильный электрокар Tachyon
RAESR Tachyon получил шесть электромоторов суммарной мощностью 1250 л.с. и внушительным крутящим моментом в 4 948 Нм.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека
В 100 км от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет. Об этом 27 июля сообщил телеканал CBC.
Обновлено вчера в 23:30