Политика

Дачич: ЦАР отозвала признание независимости КосоваRT на русском 04:02

Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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с чего всё началось
«Сообщаю... что Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая уточнила свою позицию, что не признаёт независимость Косова», — сказал
 он в эфире РТС.
RT на русском04:02

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