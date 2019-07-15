На запрос «РБК-Крипто» в Gett ответили, что ничего не знают о продаже токенизированных акций и не участвуют в ней. Впрочем, это нормальная практика, и владельцы акций могут распоряжаться ими на свое усмотрение. Gett рассматривает возможность проведения публичного размещения в 1 кв. 2020 года.

Da Vinci Capital токенизирует свои акции Gett. В Gett об этом не знают

Общество Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» высказалась об усыновлении детей однополыми семьями.

Экономика Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4% Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.

Политика В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.

Происшествия В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.

Происшествия Под Воронежем ребенок погиб в карьере Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Происшествия Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.

Политика Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.

Политика Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.

Армия и оружие Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.

Здоровье Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.

Экономика Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службой Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес» На встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин обсудил варианты поддержки малого семейного бизнеса, а также подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.

Общество Черный список приемных родителей может появиться в России В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.

Экономика Пенсионные накопления россиян снова заморозили Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.