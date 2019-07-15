Экономика
Da Vinci Capital токенизирует свои акции Gett. В Gett об этом не знаютРБК 04:00
На запрос «РБК-Крипто» в Gett ответили, что ничего не знают о продаже токенизированных акций и не участвуют в ней. Впрочем, это нормальная практика, и владельцы акций могут распоряжаться ими на свое усмотрение. Gett рассматривает возможность проведения публичного размещения в 1 кв. 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Вашингтон
Общество
Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» высказалась об усыновлении детей однополыми семьями.
Обновлено в 07:33
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Политика
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили после заявления Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами
Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Под Воронежем ребенок погиб в карьере
Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав
По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Наука
Технологический барьер энергоустановок для беспилотников устоял
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:24
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Происшествия
На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика
В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Ликвидирован очаг менингококковой инфекции в Новосибирске
Для обсуждения вопросов, связанных с инфекцией, была созвана пресс-конференция, где сообщили всего о 12 пациентах, находившихся под наблюдением.
Обновлено в 05:52
Экономика
Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службой
Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»
На встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин обсудил варианты поддержки малого семейного бизнеса, а также подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.
Обновлено в 08:56
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Экономика
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Общество
В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом
Обновлено в 08:20