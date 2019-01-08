Экономика
DXC Technology купила Luxoft за $2 млрд
DXC Technology купила Luxoft за $2 млрдИКС01:31
Стоимость сделки составляет около $2 млрд, что в пересчете на одну акцию Luxoft соответствует $59. Это на 86% больше курса котировок к моменту закрытия биржи 4 января 2019 года.
ИКС01:31
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Бывшее подразделение российского IT-интегратора IBS, Luxoft, будет продано за $2 млрд
Ведомостивчера в 15:22
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Происшествия
В Подмосковье убили полицейского из Тверской области
Обновлено в 01:42
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Глава Минтруда заявил о повышении зарплат бюджетников
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 00:38
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе
Своеобразная авария будущего произошла на крупнейшей международной выставке CES 2019 в Лас-Вегасе: двигавшийся в беспилотном режиме автомобиль Tesla сбил российского робота-консультанта Promobot.
Обновлено в 01:10
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Гаджеты
Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России
С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в марте
Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей
Россиянину пообещали пожизненный запас водки за контракт с клубом НХЛ
Российскому форварду команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину один из баров в городе Коламбус (штат Огайо, США) предложил пожизненный запас водки, если он останется в клубе, сообщил «Спорт-Экспресс» в среду, 9 января.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Bloomberg рассказал о целях Трампа в переговорах с Китаем
Глава консалтингового агентства China Biege Book Лиланд Миллер рассказал Bloomberg, что нет никаких сомнений, что и китайской стороне нужна эта сделка.
Обновлено в 02:01
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек
В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 10:04
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
Обновлено в 00:11
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей
Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 03:18
Автоспорт
Экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап ралли-рейда «Дакар»
Экипаж Эдуарда Николаева из команды из Татарстана «КАМАЗ-Мастер» стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
«Почта России» доставит пошлины
ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Сергей Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР
Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в августе текущего года покинет данный пост, который занимал с конца 2015 года, пишут Ведомости .
Обновлено в 02:06
Политика
В МИДе сообщили о готовности к консультациям с США по ДРСМД
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ рассказал, у кого есть ключ к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 01:01