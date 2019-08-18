Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео. Согласно опубликованным "Пятым каналом" кадрам, версия водителя о том, что его подрезали на перекрестке, не выдержала критики.

ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео

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