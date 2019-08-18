Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видеоМосковский Комсомолец 04:37
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео. Согласно опубликованным "Пятым каналом" кадрам, версия водителя о том, что его подрезали на перекрестке, не выдержала критики.
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Футбол
Глушаков раскритиковал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе субботнего матча команд.
Обновлено в 06:49
Политика
Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
Гибралтар отклонил запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Ранее власти этой страны удерживали судно по подозрению в нарушении санкции ЕС, однако позднее корабль отпустили.
Обновлено в 13:38
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Гаджеты
В Норвегии замечен первый электромобиль Mazda
Тестирование автомобиля проводилось на дорогах в Норвегии.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Обновлено в 13:10
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Происшествия
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено в 00:46
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Как выжить в тонущем КВ-1 зимой
Сверху пришел приказ: "Пустить танк КВ вперед, прикрыть пехоту, чтобы она вышла на лед и атаковала Рузу".
Обновлено в 13:50
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено 16 августа в 17:01
Политика
Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике
Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в интервью Fox News ответил на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время экономический спад в Соединенных Штатах.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Санчес еще может перейти в «Интер»
30-летний футболист перейдет в Милан на правах аренды с возможностью выкупа игрока за 15 млн евро.
Обновлено в 12:27