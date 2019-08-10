Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилейРБК 00:48
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта. Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, столкнулись две грузовые машины и три легковые.
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На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.РБК00:48
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ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
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В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
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В Сибири проходят акции оппозиции
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Обновлено вчера в 08:32
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Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
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«Если у вас безынициативные подчиненные, дайте им другую работу или увольте. Перевоспитывать не надо»
Люди много говорят о том, что устают из-за стресса.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
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Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
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Недвижимость
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Обновлено вчера в 11:07
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Обновлено вчера в 16:40
Единоборства
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Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Взрыв башни атомной электростанции попал на видео
Обновлено в 06:01