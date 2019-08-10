с чего всё началось

На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта. Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах, столкнулись две грузовые машины и три легковые.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Авто Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic Французский автопроизводитель выпустил особую серию фургона Renault Trafic Formula Edition.

Происшествия Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.

Шоу-бизнес Алибасов не смог сказать, кто его лечил в «Склифе» Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя «нанайцев».

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Недвижимость Россияне перестали покупать жилье Исследование, проведенное в городах с населением от 250 тысяч жителей, показало, не более восьми процентов россиян рассматривают для себя возможность приобретения дома, дачи или квартиры в ближайшие два года.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Общество Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12 Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.