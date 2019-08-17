Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru 11:36
В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как отмечается, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки "Лесозавод".
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с чего всё началось
По состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей и 22 взрослых, сообщается на сайте ведомства.Взгляд.ру12:38
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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ru12:07
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Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти
Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:09
Авто
Стало известно, как росли цены на седан Toyota Camry
Обновлено в 03:31
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
Обновлено в 18:45
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Наука
Созданы два плаща-невидимки для защиты от волн
Китайские и корейские ученые работают над гидродинамическими плащами-невидимками, которые позволят скрывать крупные объекты при помощи морских волн.
Обновлено 15 августа в 16:38
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Авто
Саперный УАЗ-469 с двумя рулями вспомнили в Сети
Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.
Обновлено в 10:30
Транспорт
Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог
В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Александр Панайотов: «Меня назвали отцом детей Любы Успенской»
Артист пока не задумывается о детях. Все слухи о том, что Панайотов собирается стать донором для Любови Успенской, оказались неправдой.
Обновлено в 20:00
Политика
Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского
Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, выступавший за ужесточение наказания за участие в несанкционированных митингах, связал пикеты «оппозиции» 17 августа в Москве с финансовой поддержкой олигарха Михаила Ходорковского.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, за что ее любит Игорь Булатов
Виктория Лопырева, долго скрывавшая свой роман с Игорем Булатовым, в последнее время все чаще делится с фолловерами не только совместными фото с возлюбленным, но и посвящает публику в их взаимоотношения.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Крылья Советов» победили «Урал»
В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 08:59
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Обновлено 15 августа в 06:36
Космос
The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено в 03:04
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Технологии
YouTube Originals станет доступен всем — бесплатно
Начиная с 24 сентября, контент YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно.
Обновлено в 08:07
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40