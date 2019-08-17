с чего всё началось

В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как отмечается, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки "Лесозавод".

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми

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