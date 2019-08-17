Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru 11:36

В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как отмечается, водитель автобуса въехал в бетонную стену в районе остановки "Лесозавод".
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с чего всё началось
По состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей и 22 взрослых, сообщается на сайте
 ведомства.
Взгляд.ру12:38

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Что произошло за день: суббота, 17 августа

Интерфакс13:30

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Перми

РИА Новости13:15

Уточненная информация от минздрава: в аварии на Гайве пострадали 32 человека, из них 10 детей

Properm.ru12:14

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Перми с маршрутным автобусом

ТАСС17:45

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 32

Рифей-Пермь15:09

В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла

Новости Перми 59.ru12:07

ДТП с автобусом в Перми: СК уточнил состояние детей

Вести.Ru13:24
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Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Обновлено вчера в 09:57
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Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
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Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

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