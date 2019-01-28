Финансы
ДОМ.РФ: объем выдачи ипотечных кредитов в 2018 году вырос на 50%ТАСС 12:50
"В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 млн кредитов на 3 трлн руб. (+50% к 2017 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн рублей - годом ранее средний размер составил 1,86 млн.
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