Финансы

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотечных кредитов в 2018 году вырос на 50%ТАСС 12:50

"В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 млн кредитов на 3 трлн руб. (+50% к 2017 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн рублей - годом ранее средний размер составил 1,86 млн.
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ДОМ.РФ: объем выдачи ипотечных кредитов в 2018 году вырос на 50%

ТАСС12:50

Предпосылки для формирования «пузыря» на рынке ипотеки отсутствуют - Дом.рф

Интерфакс11:00

Ипотека: итоги 2018 года

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Finam.Ru10:42

Объем выдачи ипотеки в РФ в 2018 г вырос на 50% - до рекордных 3 трлн руб

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Эксперты рассказали об объемах ипотечных сделок в России в 2018 году

РБК26 января в 07:02
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