Общество
ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,03% ДО 65,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,07% ДО 73,24 РFinancial One вчера в 03:16
ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,03% ДО 65,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,07% ДО 73,24 Р
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения
Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Лопырева показала подписчикам отца своего ребенка
Модель трогательно поздравила любимого В середине прошлого месяца на личной странице "Инстаграма" Виктории Лопыревой появилось селфи с прогулки на яхте в компании неизвестного мужчины — в кадре спутник манекенщицы закрыл свое лицо рукой.
Обновлено в 03:10
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43