ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,03% ДО 65,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,07% ДО 73,24 РFinancial One вчера в 03:16

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,03% ДО 65,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,07% ДО 73,24 Р

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,03% ДО 65,22 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,07% ДО 73,24 Р

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