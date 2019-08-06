Армия и оружие
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на ДонбассеКоммерсантъ 17:06
Народная милиция (НМ) самоправозглашенной Донецкой народной республики сообщила о приведении украинских силовиков в подразделении на мариупольском направлении в высшую степень боеготовности. Представитель НР отметил, что такая активность связана с подготовкой Киева к боевым действиям в Донбассе.
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с чего всё началось
"Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении", - приводит сообщение экстренного заявления Народной милиции Донецкое агентство новостей.ТАСС16:30
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