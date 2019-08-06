с чего всё началось

Народная милиция (НМ) самоправозглашенной Донецкой народной республики сообщила о приведении украинских силовиков в подразделении на мариупольском направлении в высшую степень боеготовности. Представитель НР отметил, что такая активность связана с подготовкой Киева к боевым действиям в Донбассе.

ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на Донбассе

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