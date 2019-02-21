Политика
ДНР: спецслужбы Украины готовят покушение на МедведчукаЭкономика сегодня 07:06
Украинские спецслужбы перед выборами президента Украины готовят покушение на председателя политсовета «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующее заявление сделал представитель МГБ самопровозглашенной ДНР Михаил Попов.
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Футбол
Зенит — Фенербахче 3:1
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун сыграет с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со стамбульским "Фенербахче", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено в 14:59
Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Транспорт
Названа дата прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря, сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.
Обновлено в 15:50
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Политика
Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией
Обновлено в 12:19
Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Политика
Захарова исключила повторение провокаций в Керченском проливе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила, что Москва не допустит новых провокаций в Керченском проливе.
Обновлено в 15:37
Авто
УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 12:09
Политика
Правительство Гуайдо признали 11 дипломатов Венесуэлы в США
Представительство оппозиции Венесуэлы в Соединенных Штатах приняло в свой состав 11 венесуэльских дипломатов, признавших правительство оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 13:32
Культура
Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Каталонии около 30 человек пострадали в результате столкновений
В Каталонии 28 человек получили ранения в ходе столкновений протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra, сообщили в совете внутренних дел женералитета.
Обновлено в 08:49
Футбол
Айнтрахт — Шахтер 4:1
Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 11:06
Политика
Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса
Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Галкин назвал ложью слухи о срочной операции Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруге — примадонне российской эстрады Алле Пугачевой — сделали срочную операцию на сердце.
Обновлено в 13:01
Политика
Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
По словам господина Порошенко, за агрессивное поведение РФ в 1939 году исключили из Лиги Наций.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Общество
Децл успел назвать наследника перед смертью
«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал националиста до 22 марта
Под арестом фигурант уголовного дела останется до 22 марта.
Обновлено в 15:47
Общество
В Петербурге при проверке мясокомбината обнаружили крысиные норы
Прокуратура Московского района совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при проверке мясокомбината "БиоРМ", где мясо хранилось при комнатной температуре, а в помещениях обнаружились крысиные норы, сообщает надзорное ведомство Петербурга.
Обновлено в 15:33
Общество
Елена Малышева неожиданно отреагировала на критику «танца матки»
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на критику и призывы отстранить ее от эфиров после того, как как в одном из выпусков ее программы "Жить здорово!" актриса Светлана Галка выступила с песней и танцем в костюме матки.
Обновлено в 15:53
Футбол
В ЦСКА может перейти бразильский хавбек из «Васко да Гамы»
Обновлено вчера в 21:46
Спорт
Дмитрий Малышко выиграл золото ЧЕ по биатлону
Обновлено в 10:25
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает Forbes.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с экс-супругой. Музыкант счел ведущую безграмотной
Телеведущая Ксения Собчак обвинила лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в блокировке ее интервью с бывшей супругой музыканта Матильдой.
Обновлено в 15:56
Политика
Почему Назарбаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство.
Обновлено в 15:37
Автоспорт
Хюлкенберг лидирует в четвёртый день тестов
Вся программа поляка на первых тестах из-за задержки с новой машиной Williams ограничилась половиной дня и 48 кругами.
Обновлено в 12:01