Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с ЗеленскимРИА Новости вчера в 17:57
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено вчера в 18:59
Политика
ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 13:57
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Технологии
Шпионское ПО годами маскировалось под приложения на Android
ПО маскировалось под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы устройств.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
20 человек сгорели в автобусе в Перу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В России стартовал весенний призыв
Первого апреля в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.
Обновлено вчера в 17:59
Игры
ESRB: Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС
Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 15:13
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал постельное фото
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Падение метеора в США попало на видео
30 марта жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Интрига для Украины: сможет ли Порошенко пройти во второй тур выборов
Главной интригой голосования станет судьба действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено 30 марта в 23:31
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Общество
Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века
В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено 30 марта в 00:02
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Оренбургом». Петербуржцы выиграли матч со счетом 3:1.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Путешествия
Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно
Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10