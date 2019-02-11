Армия и оружие
ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в КраматорскеREGNUM 15:51
Украинские зенитчики, которые «перебрали со спиртным», нанесли удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» по своему складу в Краматорске. Об этом начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил Первому республиканскому телеканалу.
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В результате пожара на военном складе в Краматорске ВСУ лишились оружия и боеприпасов
ИА Новороссиявчера в 11:21
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