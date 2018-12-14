Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
ДНР привела войска в полную боевую готовностьREGNUM07:58
В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM07:58
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Армия и оружие
Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Адмирал Николай Евменов рассказал о новейшей технике Северного флота
Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы, в 2019 году флот будет принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет
Как рассказал глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, слова которого приводит Russia Today, в настоящий момент на Украине идет разработка и создание новых оперативно-тактических ракет.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года
Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии
Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР
В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи
Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии
Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Международный контингент KFOR проводит учения в Косове
Международный контингент KFOR под эгидой НАТО проводит учения в Косове и Метохии. Об этом сообщает командование миссии.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет
Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
В МИД прокомментировали объяснения Японии по размещению ПРО США
Проблема состоит в том, что такие действия лишь обостряют проблемы региональной безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Сирия: зачем США перебрасывают курдов в «Ат-Танф»
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Главой Минобороны Нагорного Карабаха назначен Карен Абрамян
Бывший глава Минобороны Левон Мнацаканян назначен директором Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
«Грады», «Крокодилы» и «Тунгуски» применили на учениях в Ленобласти
В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
На новейшем катере связи Балтийского флота состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага
Обновлено в 08:11