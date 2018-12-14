Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность
REGNUM
07:58

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM07:58

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Войска ДНР готовы к войне с Украиной

News.ru08:26

Силы ДНР привели в полную боеготовность

Газета.Ru08:25

Армия ДНР приведена в полную боевую готовность в ожидании наступления ВСУ

Росбалт07:33

В ДНР сообщили о полной боеготовности в связи с угрозой наступления ВСУ

Life.ru07:02

ДНР привела войска в полную боевую готовность

REGNUM07:58

В ДНР сообщили о двух погибших из-за обстрелов за неделю

РИА Новости07:50

Армия ДНР приведена в боевую готовность

Московский Комсомолец06:25
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Армия и оружие

Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Адмирал Николай Евменов рассказал о новейшей технике Северного флота

Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы, в 2019 году флот будет принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет

Как рассказал глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, слова которого приводит Russia Today, в настоящий момент на Украине идет разработка и создание новых оперативно-тактических ракет.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года

Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии

Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР

В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи

Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии

Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Международный контингент KFOR проводит учения в Косове

Международный контингент KFOR под эгидой НАТО проводит учения в Косове и Метохии. Об этом сообщает командование миссии.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет

Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

В МИД прокомментировали объяснения Японии по размещению ПРО США

Проблема состоит в том, что такие действия лишь обостряют проблемы региональной безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Сирия: зачем США перебрасывают курдов в «Ат-Танф»

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Главой Минобороны Нагорного Карабаха назначен Карен Абрамян

Бывший глава Минобороны Левон Мнацаканян назначен директором Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

«Грады», «Крокодилы» и «Тунгуски» применили на учениях в Ленобласти

В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

На новейшем катере связи Балтийского флота состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага

Обновлено в 08:11
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Эдуард Александрович Басурин
Политик
Современный общественный и политический деятель Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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