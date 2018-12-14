Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Адмирал Николай Евменов рассказал о новейшей технике Северного флота Более 50% техники на Северном флоте составляют самые современные образцы, в 2019 году флот будет принимать в состав новые надводные корабли и подводные лодки, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на брифинге, посвященном итогам деятельности флота в уходящем году.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине анонсировали разработку новых оперативно-тактических ракет Как рассказал глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, слова которого приводит Russia Today, в настоящий момент на Украине идет разработка и создание новых оперативно-тактических ракет.

Армия и оружие Армия и оружие Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение беспилотников сформировали в Ингушетии Подразделение беспилотников сформировали в составе артиллерийского подразделения, дислоцированного в республике Ингушетии, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР В исследовательской службе конгресса США в пятницу, 14 декабря, сообщили, что от России и Китая в настоящий момент исходит угроза применения оружия, созданного на основе искусственного интеллекта.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.

Армия и оружие Армия и оружие Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.

Армия и оружие Армия и оружие Международный контингент KFOR проводит учения в Косове Международный контингент KFOR под эгидой НАТО проводит учения в Косове и Метохии. Об этом сообщает командование миссии.

Армия и оружие Армия и оружие Самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» превратят в кабриолет Как рассказали «Известиям» в Министерстве обороны РФ, в настоящее время ведётся разработка буксируемой гаубицы на базе 152-мм орудия 2А88, которое установлено на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Коалиция-СВ».

Армия и оружие Армия и оружие В МИД прокомментировали объяснения Японии по размещению ПРО США Проблема состоит в том, что такие действия лишь обостряют проблемы региональной безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: зачем США перебрасывают курдов в «Ат-Танф»

Армия и оружие Армия и оружие Главой Минобороны Нагорного Карабаха назначен Карен Абрамян Бывший глава Минобороны Левон Мнацаканян назначен директором Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Армия и оружие Армия и оружие «Грады», «Крокодилы» и «Тунгуски» применили на учениях в Ленобласти В Ленинградской области прошли учения, на которых были применены пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», система залпового огня «Град» и вертолёты Ми-24, названные «Крокодилами».