Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность
REGNUM
07:58

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM07:58
Эдуард Басурин
Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.
— Эдуард Басурин, политикРИА Новости 06:22

Подробнее о событии

ДНР привела войска в полную боевую готовность из-за угрозы наступления Киева

URA.Ru09:57

Воинские части ДНР привели в полную боеготовность

Телеканал 360°08:43

Силы ДНР привели в полную боеготовность

Газета.Ru08:25

В ДНР сообщили о размещении Киевом под Мариуполем РСЗО у линии соприкосновения

ТАСС08:08

Армия ДНР приведена в полную боевую готовность в ожидании наступления ВСУ

Росбалт07:33

Басурин обвинил Киев в переброске РСЗО к Мариуполю

Московский Комсомолец08:20

Силовики усилили разведку на мариупольском направлении, заявили в ДНР

РИА Новости06:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

МИД России выразил надежду на расформирование армии Косово

Российская сторона выразила надежду, что международные силы примут меры для расформирования так называемой косовской армии.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о подводных лодках пятого поколения

Ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, которые обладают высокими боевыми возможностями как по оборонительному, так и по ударному потенциалу, в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических сил, подчеркнул главком ВМФ.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Новый бронеавтомобиль «Тигр-2» покажут весной 2019 года

Компания "ВПК" перенесла показ первого образца нового бронеавтомобиля "Тигр-2" с конца 2018 года на март-апрель следующего по причине внесения ряда изменений, которые потребовало внести российское Минобороны.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео

На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов

Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США

Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет

На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура

Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, заявили в Минобороны

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, Россия готова к продолжению диалога для сохранения ДРСМД, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии

Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи

Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Ракеты в шахты: «Ярсы» заступили на боевое дежурство под Калугой

Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении, дислоцированном в Калужской области, заступил на боевое дежурство, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

Экипажи штурмовиков Су-25 авиабазы Кант в Киргизии нанесли ракетный удар по наземным целям условного противника

Летчики совершили более 30 вылетов с выполнением элементов сложного пилотажа для нанесения ударов по наземным целям и ухода от ответного удара условного противника.
Обновлено в 09:42
ещё по теме
Эдуард Александрович Басурин
Политик
Современный общественный и политический деятель Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное