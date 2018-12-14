Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
ДНР привела войска в полную боевую готовностьREGNUM07:58
В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM07:58
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Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.
— Эдуард Басурин, политикРИА Новости 06:22
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