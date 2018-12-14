Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие МИД России выразил надежду на расформирование армии Косово Российская сторона выразила надежду, что международные силы примут меры для расформирования так называемой косовской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о подводных лодках пятого поколения Ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, которые обладают высокими боевыми возможностями как по оборонительному, так и по ударному потенциалу, в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических сил, подчеркнул главком ВМФ.

Армия и оружие Армия и оружие Новый бронеавтомобиль «Тигр-2» покажут весной 2019 года Компания "ВПК" перенесла показ первого образца нового бронеавтомобиля "Тигр-2" с конца 2018 года на март-апрель следующего по причине внесения ряда изменений, которые потребовало внести российское Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.

Армия и оружие Армия и оружие Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж

Армия и оружие Армия и оружие У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.

Армия и оружие Армия и оружие Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

Армия и оружие Армия и оружие Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Армия и оружие Армия и оружие Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, заявили в Минобороны Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, Россия готова к продолжению диалога для сохранения ДРСМД, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии

Армия и оружие Армия и оружие НАТО обещает поставить ВСУ защищенную аппаратуру связи Неизвестно, какой конкретно тип оборудования будет поставлен на Украину, но в НАТО обещали отправить аппаратуру еще до конца года.

Армия и оружие Армия и оружие Ракеты в шахты: «Ярсы» заступили на боевое дежурство под Калугой Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении, дислоцированном в Калужской области, заступил на боевое дежурство, сообщили в Министерстве обороны РФ.