с чего всё началось

Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о подлодках пятого поколения Королев добавил, что субмарины стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по оборонительному, так и по ударному потенциалу, в скором времени составят основу группировки ВМФ, передает Iz.ru.

Армия и оружие Армия и оружие Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Армия и оружие Армия и оружие Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: выходом из ДРСМД США легализуют свои нарушения Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) негативно скажется на международной безопасности и стратегической стабильности, спровоцирует гонки вооружений, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные расчеты Воздушно-космических сил РФ за 2018 год обнаружили и сопроводили свыше 980 тысяч иностранных воздушных объектов, перемещающихся у российских границ.

Армия и оружие Армия и оружие Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

Армия и оружие Армия и оружие Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии

Армия и оружие Армия и оружие Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.

Армия и оружие Армия и оружие Уничтожен «главный шариатский палач моджахедов» южного Афганистана

Армия и оружие Армия и оружие МО РФ получит аэростаты нового поколения