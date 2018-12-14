с чего всё началось

Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.

Армия и оружие Армия и оружие Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Армия и оружие Армия и оружие Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о подлодках 5-го поколения Главнокомандующий российским флотом подчеркнул, что именно лучшие традиции военного кораблестроения позволяют в нашей действительности строить подводные суда четвертого поколения и предметно планировать воплощение в жизнь пятого.

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде заявили об американском следе в создании армии Косово Глава комитета Совета Федераци по международным делам Константин Косачев осудил решение Косово создать собственную армию и указал на роль США в этом вопросе, сообщает ТАСС в пятницу, 14 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие С начала года у границ России перехватили 3000 иностранных самолетов

Армия и оружие Армия и оружие Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.

Армия и оружие Армия и оружие Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, заявили в Минобороны Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, Россия готова к продолжению диалога для сохранения ДРСМД, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

Армия и оружие Армия и оружие Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии

Армия и оружие Армия и оружие Уничтожен «главный шариатский палач моджахедов» южного Афганистана

Армия и оружие Армия и оружие Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.