Армия и оружие
Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Коммерсантъ11:28
Оценить
230 человек отреагировали
Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.
— Эдуард Басурин, политикРИА Новости 06:22
с чего всё началось
Он добавил, что с того момента, как власти республики получили информацию "о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины" подразделения ДНР удалось доукомплектовать на 100 процентов личным составом, обеспечить необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, передает Донецкое агентство новостей.Российская газета10:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:44, Ашберн
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы
Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии
Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года
Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о подлодках 5-го поколения
Главнокомандующий российским флотом подчеркнул, что именно лучшие традиции военного кораблестроения позволяют в нашей действительности строить подводные суда четвертого поколения и предметно планировать воплощение в жизнь пятого.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Совфеде заявили об американском следе в создании армии Косово
Глава комитета Совета Федераци по международным делам Константин Косачев осудил решение Косово создать собственную армию и указал на роль США в этом вопросе, сообщает ТАСС в пятницу, 14 декабря.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
С начала года у границ России перехватили 3000 иностранных самолетов
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео
На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, заявили в Минобороны
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, Россия готова к продолжению диалога для сохранения ДРСМД, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства за год.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
На Украине сообщили о разработке оперативно-тактических ракет
На Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет, сообщил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Российско-китайское оружие с искусственным интеллектом беспокоит США
Исследовательская служба конгресса США выступила с докладом об оружии на основе искусственного интеллекта, которое разработано Россией и Китаем.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Подразделение беспилотников сформировано в Ингушетии
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Уничтожен «главный шариатский палач моджахедов» южного Афганистана
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Тысячи дезертиров вернулись в ряды сирийской армии после амнистии
Все последнее время дезертировавшие из сирийской армии военнослужащие укрывались в соседней стране.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Уральские летчики провели учебно-тренировочные полеты в горах Средней Азии
Уральские летчики провели учебно-тренировочные полеты в горах Средней Азии. В небо поднялись штурмовики Су-25.
Обновлено в 10:21