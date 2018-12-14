Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность
Коммерсантъ
11:28

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Коммерсантъ11:28
Эдуард Басурин
Все воинские части приведены в полную боевую готовность. С момента получения нами информации о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины, наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.
— Эдуард Басурин, политикРИА Новости 06:22
с чего всё началось
Он добавил, что с того момента, как власти республики получили информацию "о подготовке широкомасштабного наступления со стороны Украины" подразделения ДНР удалось доукомплектовать на 100 процентов личным составом, обеспечить необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, передает Донецкое агентство новостей
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Современный общественный и политический деятель Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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