Донецкая народная республика обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых украинскими силовиками в плен троих ополченцев, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

ДНР попросила ОБСЕ помочь найти и вернуть взятых в плен ополченцев

Космос Иранская ракета взорвалась на пусковой площадке На фотоснимке действительно виден дым вокруг стоящей на пусковом столе ракеты.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Авто Audi выпустила специальную версию Audi A3 Шпионские снимки показывают, что Audi в настоящее время вносит последние штрихи в модель A3 следующего поколения, поэтому неудивительно, что американское подразделение компании анонсировала модель с соответствующим названием Final Edition.

Футбол Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Повысить заработную плату федеральным чиновникам, работающим в регионах, предложил Владимир Путин 29 августа во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщается в опубликованной стенограмме на сайте Кремля.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Футбол «Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии готовились теракты. Задержан подозреваемый в их подготовке. Изъяты две готовые к применению бомбы.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Экономика США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Гаджеты Redmi представила смартфон Redmi Note 8 Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.

Футбол ЦСКА — неуязвимый монстр. Пока РПЛ на подъеме, КХЛ теряет интригу Хоккей уступает футболу Турнир длиной в восемь месяцев без крутой интриги едва ли не худшее, что может быть в профессиональном спорте.