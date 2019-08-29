Армия и оружие
РИА НовостиДНР попросила ОБСЕ помочь найти и вернуть взятых в плен ополченцев
Донецкая народная республика обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых украинскими силовиками в плен троих ополченцев, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
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