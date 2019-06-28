Политика
ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленныхРоссийская газета 08:55
Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных. "Гуманитарный акт", как это событие назвал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, прошел в аэропорту Минска.
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Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам
Обновлено в 08:29
Политика
Мэй призвала Путина освободить украинских моряков
В ходе встречи глава британского правительства обратилось к Путину с призывом предпринять действия касательно деэскалации конфликта в Украине, а также выпустить на волю 24 украинских моряков.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила разведение сил у Станицы Луганской
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской, которое началось 26 июня.
Обновлено в 01:00
Спорт
Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови
Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Экономика
Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России
Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Обновлено в 08:32
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Минск может повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.
Обновлено в 08:55
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Экономика
Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям
Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Кино
Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 08:20
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры
Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.
Обновлено в 08:40
Общество
Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем
Обновлено в 08:48
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Культура
«Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра
Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Обновлено в 07:58
Происшествия
Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию
Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
Обновлено в 04:51