Видимо, для них важны эти несколько дней до 27 числа. Украина что-то готовит, будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти повод ввести новый этап военного положения. И поэтому всячески уходит от заявления о своей приверженности режиму прекращения огня именно в эти дни.