Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Он уточнил, что режим прекращения огня будет приурочен к новогодним и рождественским праздникам.

ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря

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