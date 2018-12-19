Политика
ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря
ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабряКоммерсантъ08:34
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Он уточнил, что режим прекращения огня будет приурочен к новогодним и рождественским праздникам.
Коммерсантъ08:34
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