с чего всё началось

Украинская сторона пообещала в течении шести недель окончательно подготовить список, после чего дату обмена назначит контактная группа по Донбассу. Морозова отметила, что 101 пленный, запрашиваемые Республиками, находятся на подконтрольной Киеву территории. Еще 50 украинцев остаются пленными в ДНР.

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Политика Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех» Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.

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