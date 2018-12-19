Политика

ДНР и ЛНР предложили Украине новое перемирие
Российская газета
09:09

ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни. Об этом заявила 19 декабря министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.
Российская газета09:09
Видимо, для них важны эти несколько дней до 27 числа. Украина что-то готовит, будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти повод ввести новый этап военного положения. И поэтому всячески уходит от заявления о своей приверженности режиму прекращения огня именно в эти дни.
— Владислав ДейнегоВести.Ru 13:53

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