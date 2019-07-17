Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленнымиПолитика Сегодня 13:30
Украинская сторона пообещала в течении шести недель окончательно подготовить список, после чего дату обмена назначит контактная группа по Донбассу. Морозова отметила, что 101 пленный, запрашиваемые Республиками, находятся на подконтрольной Киеву территории. Еще 50 украинцев остаются пленными в ДНР.
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с чего всё началось
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.РИА Новости13:08
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