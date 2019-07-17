с чего всё началось

Украинская сторона пообещала в течении шести недель окончательно подготовить список, после чего дату обмена назначит контактная группа по Донбассу. Морозова отметила, что 101 пленный, запрашиваемые Республиками, находятся на подконтрольной Киеву территории. Еще 50 украинцев остаются пленными в ДНР.

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