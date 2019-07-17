с чего всё началось

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает «Интерфакс». По ее словам, обмен будет произведен по формуле «69 на 208».

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

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