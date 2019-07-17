Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленнымиLenta.ru 14:15
Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает «Интерфакс». По ее словам, обмен будет произведен по формуле «69 на 208».
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.РИА Новости13:08
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