Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»ФАН 13:37

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно провести обмен «всех на всех»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

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Газета.Ru12:49

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RT на русском12:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Политика

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Обновлено в 09:59
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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса

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Володин предложил изменить Конституцию

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Политик
Правозащитник и политический деятель самопровозглашённой ДНР.
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