с чего всё началось

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Политика В Донбассе согласовали бессрочное перемирие Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Экономика Закредитованность россиян выросла в 1,5 раза За пять месяцев 2019 года кредитные долги россиян достигли 16 триллионов рублей. Это на 23 процента больше, чем за тот же период 2018 года.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Наука Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.

Политика Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Происшествия Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.

Авто Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2 Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».

Происшествия Трое сотрудников ФСБ признались в разбое Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.

Общество Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Политика Россия не ведет переговоров по обмену украинских моряков — Песков Россия не ведет переговоров об обмене украинских моряков, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием «Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Хоккей Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс» Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Космос «Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.

Общество Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.

Происшествия МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Технологии Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.

Кино Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь» Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.