Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»ФАН 13:37
Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву ускорить обмен пленными, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.РИА Новости13:08
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Экономика
Закредитованность россиян выросла в 1,5 раза
За пять месяцев 2019 года кредитные долги россиян достигли 16 триллионов рублей. Это на 23 процента больше, чем за тот же период 2018 года.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Наука
Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео
Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Авто
Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Политика
Россия не ведет переговоров по обмену украинских моряков — Песков
Россия не ведет переговоров об обмене украинских моряков, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:24
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием
«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Происшествия
МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41