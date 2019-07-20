Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огняLenta.ru 04:32

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Читать в источнике
Обсудить3
с чего всё началось

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР. Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля.
РИА Новости04:20

Подробнее о событии

Народная милиция ЛНР подтверждает приверженность бессрочному перемирию

ТАСС03:47

В ДНР готовы соблюдать бессрочное перемирие

Новостной фронт08:30

В ЛНР приказали военнослужащим прекратить огонь с 21 июля

RT на русском05:01

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Lenta.ru04:32

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

РИА Новости04:20

Народная милиция ДНР готова к перемирию

Вести.Ru04:15

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

РБК06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия

«Максидом» на Дунайском проспекте эвакуировали

Обновлено в 08:07
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено вчера в 03:13
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 07:24
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа

Обновлено в 04:19
Происшествия

Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Два сотрудника следственных отделов Королева и Мытищ в Московской области задержаны по подозрению во взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:58
Космос

Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет

Разработку тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика поддержали госкорпорация «Роскосмос» и РАН, сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Спорт

Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе

Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

На Московском проспекте Петербурга прорвало трубу с горячей водой

На месте работают службы Очередной прорыв трубы произошел в Московском районе Петербурга. На Алтайской улице очевидцы заметили лужи кипятка.
Обновлено в 09:29
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Футбол

Сарри рассказал, как будет использовать Роналду

Обновлено в 08:00
Кино

Пьер Ришар приехал в Ессентуки на кинофестиваль

Обновлено в 08:57
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено вчера в 13:24
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Гаджеты

Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной

Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Энергетика

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
ещё по теме
Главное