Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огняLenta.ru 04:32
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
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Общество
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Основными местами показа, как предполагается, могут стать здание, где работали офицеры советского Комитета госбезопасности, и трёхкомнатная квартира семьи Путиных.
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Происшествия
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14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
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Кино
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Обновлено в 00:54
Театры
В Табасаранском театре сдали новый спектакль «К смерти не готов»
Сегодня, 18 июля, Государственный табасаранский драматический театр в зале Лезгинского театра представил на суд художественного совета театра свой новый спектакль «К смерти не готов».
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
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Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
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Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Крис Рок сыграет в четвертом сезоне сериала «Фарго»
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Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
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Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
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Основанный на McLaren 570S, 600LT является третьей моделью с «длинным хвостом» от McLaren и второй такой моделью, доступной для дорог общественного пользования после 675LT.
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Происшествия
Россиянку привезли на пустырь в Барселоне и изнасиловали
В испанской Барселоне задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании российской туристки, сообщает газета Periodico.
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