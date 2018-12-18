Армия и оружие
ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНР
ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНРREGNUM15:31
На стороне ВСУ кадровые военнослужащие Великобритании планируют диверсионные операции на территории Донецкой Народной Республики, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов, сообщает 18 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM15:31
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Армия и оружие
Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год
Президент России Владимир Путин назвал приоритетные вопросы для российской армии, которые нужно решить в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Трамп издал указ о создании командования космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космических сил (ККС) страны.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Разработчик рассказал о превращении АПЛ «Ясень» в ударную субмарину
Атомные подводные лодки "Ясень" превратились из противолодочных в ударные благодаря "акустически чистой" носовой оконечности и новым универсальным ракетным установкам, заявил в интервью "Российской газете" гендиректор конструкторского бюро "Малахит" (проектировщика этой лодки) Владимир Дорофеев.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Кольская флотилия признана лучшей на Северном флоте
Краснознамённая Кольская флотилия признана лучшим объединением Северного флота — сообщает газета «Красная звезда».
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку
Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
В Чёрное море вошёл британский корабль-разведчик
В Чёрное море вошёл корабль HMS Echo (H87) британского королевского ВМФ, сообщил 18 декабря Украинский милитарный портал.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Шойгу: Число вылетов ВКС РФ в Сирии сократилось в сотни раз
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В Сирии погиб астраханский разведчик ВДВ
Сегодня ориентировочно в 5 часов утра (мск) в Сирии погиб астраханец (не кадровый военный), бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Госдеп предложил спросить Японию о базе России в Венесуэле
Палладино предложил обратиться за комментарием к России.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Американский беспилотник 11 часов летал вдоль российских границ
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В Британии анонсировали разработку стратегии против России
Власти Великобритании заявили, что намерены принять стратегию по противодействию «угрозе» со стороны России.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Канадский фрегат завершил дежурство у берегов КНДР
Канадский фрегат HMCS Calgary завершил патрулирование акватории рядом с Корейским полуостровом, которое он осуществлял с целью контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
Курс «молодого бойца» в парке «Патриот» становится традиционным
Курсы «молодого бойца» в парке «Патриот» позволяют детям и подросткам овладеть навыками самообороны, обучиться стрельбе из оружия и интересно провести время.
Обновлено в 16:50