ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовностьРоссийская газета 11:23

Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность

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