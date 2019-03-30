Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовностьРоссийская газета 11:23
Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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