Армия и оружие
ДНР: ВСУ планируют наступление на Донбасс в декабре
ДНР: ВСУ планируют наступление на Донбасс в декабреREGNUM09:32
ВСУ планируют наступление на Донбасс в начале декабря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 30 ноября «Донецкое агентство новостей».
REGNUM09:32
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Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Путин осудил химатаку в западном Алеппо
Президент России Владимир Путин осудил химическую атаку со стороны террористов в западном Алеппо, которая произошла 24 ноября, и призвал наказать виновных.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО
В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»
На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии
РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров Загоризонтная РЛС нового поколения "Контейнер" заступает на дежурство первого декабря в Мордовии.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе
Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника
Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
На Балтийском флоте открыт первый воинский православный храм
Рядом с храмом установлена единственная в России воинская православная звонница, которая сочетает в себе главный символ морской пехоты — якорь и главные православные символы — крест, купол, колокола.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой
Самолеты F-16 ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтикой.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Первые новобранцы из Хакасии отправились на военную службу
Сегодня со сборного пункта в Хакасии отправились на военную службу по призыву 71 человек (это практически 10% от имеющегося на текущую призывную кампанию задания).
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России
Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот»
В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Авиаполк под Курском усилен новым истребителем Су-30СМ
Авиаполк под Курском завершает комплектование второй эскадрильи и до конца года получит еще один истребитель Су-30СМ.
Обновлено в 09:38