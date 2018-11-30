Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению
Известия
11:58

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года. Об этом 30 ноября сообщил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
Известия11:58

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе

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Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

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Армия и оружие

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Эдуард Александрович Басурин
Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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