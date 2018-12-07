Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке СБУ провокации с химатакой
В ДНР заявили о подготовке СБУ провокации с химатакойГазета.Ru07 декабря в 14:08
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовятся провести провокацию с применением отравляющих веществ в зоне операции Объединенных сил (ООС), передает РИА "Новости".
Газета.Ru07 декабря в 14:08
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Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов.
— Эдуард Басурин, военный деятельГазета.Ru 07 декабря в 14:08
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В ДНР заявили о подготовке крупной «химической провокации» в Донбассе
Российская газета07 декабря в 22:44
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
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