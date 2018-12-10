Армия и оружие
Командование Вооруженных сил Украины может готовить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, считают в Управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Вести.Ru08:42
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Утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное-Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу к 15 декабря выйти к государственной границы ДНР.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 05:46
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