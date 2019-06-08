Армия и оружие
ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУREGNUM вчера в 17:29
Ответным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ.
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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
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Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семей
Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Эксперты назвали пять полезных хитростей от опытных водителей
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Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
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На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
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Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
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Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
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Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
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Армия и оружие
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
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Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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В Казахстане пройдут выборы президента
В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
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Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
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Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
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Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
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Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле фаната
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выходку болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного тура чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино, сообщает "iREACTOR".
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Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
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Банки отвязали от МРОТ
Поправки в закон устраняют эту сложность в арбитражном процессе о банкротстве банков, что упростит подачу заявления к банкам-банкротам об их банкротстве в арбитражный суд (сейчас это в подавляющем большинстве случаев делает Банк России), говорит юрист.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.
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Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
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