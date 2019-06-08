Армия и оружие

ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУREGNUM вчера в 17:29

Ответным огнем удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и броневую машину пехоты. По предварительной информации, уничтожены также трое украинских военнослужащих, двое получили ранения. Ранее в ДНР сообщили о ликвидации разведывательного беспилотника ВСУ.
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Ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ

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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

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В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков

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РИА Новостивчера в 15:20

Ополченцы ДНР уничтожили очередной беспилотник ВСУ

ТАССвчера в 10:00

В Донбассе сбит украинский БПЛА-корректировщик

Вести.Ruвчера в 08:59
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