Армия и оружие

ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе
Российская газета
07:44

Большое наступление в Донбассе намечено Киевом на 14 декабря в направлении Мариуполя, заявил замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Российская газета07:44
Эдуард Басурин
Утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное-Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу к 15 декабря выйти к государственной границы ДНР.
— Эдуард Басурин, военный деятельРИА Новости 05:46

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Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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