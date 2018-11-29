Шоу-бизнес

Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик
Известия
02:03

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик в среду вечером, 28 ноября, в Лос-Анджелесе.
Известия02:03

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55-летний Квентин Тарантино впервые женился

7Дней.ру05:00

Квентин Тарантино впервые сыграл свадьбу

Телеканал 360°03:29

Квентин Тарантино впервые женился, пишут СМИ

РИА Новости03:15

55-летний Квентин Тарантино впервые женился

Телепрограмма02:38

DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице

ТАСС02:31

Квентин Тарантино впервые женился

Lenta.ru02:24

55-летний Квентин Тарантино впервые женился

Вокруг ТВ01:57
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Шоу-бизнес

«Это нечто»: Кейт Миддлтон высказалась о будущем ребенке Меган Маркл

Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Шепелев со своей возлюбленной и детьми вышел в свет

Несмотря на публичность, Дмитрий Шепелев о своей личной жизни распространяться не любит - известному телеведущему хватает шумихи вокруг наследства певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Рэпер Баста удалил интервью со Светланой Лободой с YouTube-канала

Поклонники не успели просмотреть видеоролик с певицей, так как рэпер решил удалить его с канала на сервисе YouTube.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Мать Бузовой: На сцене Крокуса у дочери отказали ноги

Мать известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой рассказала, что на сцене Крокуса во время показала авторского шоу у артистки отказали ноги.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

«Картина страшная»: мертвого Евгения Осина обнаружили с рюмкой в руках

Сестра артиста Альбина откровенно рассказала журналу "Тайны звезд", в каком виде она обнаружила скончавшегося родственника.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе с 22-летней моделью

Напомним, в декабре минувшего года в СМИ появилась информация о том, что у Леонардо Ди Каприо роман с моделью Камилой Морроне.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Степаненко намерена отсудить у Петросяна все совместно нажитые деньги

Бывшая супруга и коллега юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко претендует на все совместно нажитые деньги супругов.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Над впавшей в кому звездой «Фристайла» издевались врачи из Киева

Певицу сразил инсульт, после которого она впала в кому. По словам гитариста коллектива Сергея Ганжи, ему приходится очень несладко.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Алибасов стонет от прикосновений 80-летней жены

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стала сенсацией для общественности.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Елену Малышеву обвинили в высоких ценах на ее авторскую диету

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Шукшина заявила о гонораре в 15 млн за появление в «Прямом эфире»

Актриса Мария Шукшина заявила, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в выпуске «Прямого эфира».
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

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Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

«Я стал дедушкой»: Стас Костюшкин рассказал о пополнении в доме

Стас Костюшкин, благодаря «сыну» Олафу, оказавшемуся псом породы Джек Рассел терьер, стал дедушкой.
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Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской наняли логопеда

Сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру наняли логопеда, как о том и просили многие хейтеры звездной семьи.
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Шоу-бизнес

Ани Лорак оголила грудь во время съемок нового клипа

На съемках клипа Ани Лорак на новую композицию «Сон» не обошлось без курьезного момента.
Обновлено в 04:06
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Квентин Тарантино
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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