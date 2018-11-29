Шоу-бизнес
Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик
Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле ПикИзвестия02:03
Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик в среду вечером, 28 ноября, в Лос-Анджелесе.
Известия02:03
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