Шоу-бизнес

DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице
ТАСС
02:31

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг газета Daily Mail.
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Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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