Американский режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг газета Daily Mail.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Кейт Миддлтон впервые рассказала о будущем ребенке Меган Маркл Лишь на днях Кейт Миддлтон, рассказывая о своих детях, впервые упомянула и о будущем малыше, который в скором времени родится у Меган.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе с юной моделью Первый раз об отношениях Ди Каприо и Морроне заговорили после того, как актера заметили у дома аргентинской модели в середине декабря прошлого года.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Экс-бойфренд Ольги Бузовой Майоров пытается ее вернуть Как отмечают друзья Майорова, в последнее время он смотрит на Бузову «горящими глазами» и не теряет надежды вернуть ее.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес «Я стал дедушкой»: Стас Костюшкин рассказал о пополнении в доме Стас Костюшкин, благодаря «сыну» Олафу, оказавшемуся псом породы Джек Рассел терьер, стал дедушкой.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Жена Гайдая Нина Гребешкова: «Муж мне не снится и за собой не зовет» Правда, Леня не снится мне и не зовет меня с собой, — рассказывает Нина Павловна «СтарХиту».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Канделаки подарила сыну пентхаус за 100 миллионов рублей Площадь пентхауса достигает 350 квадратных метров, а его стоимость около 100 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Врачи издевались над впавшей в кому известной певицей Артистка проходила лечение в одной из киевских клиник, но ее перевезли в Полтаву из-за недопустимого поведения медиков, говорят близкие к певице люди.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Мертвого Евгения Осина обнаружили с рюмкой в руке Оперативно прибывшие медики лишь развели руками: певец был мертв уже в течение суток.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Ани Лорак представила в соцсетях свой новый клип на песню «Сон» Известная украинская певица Ани Лорак на своей страничке в социальной сети Instagram представила клип на песню «Сон», которая буквально взорвала все хит-парады.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Беременная Мария Порошина показала дом, в котором живет за рубежом Порошина не спешит делиться подробностями отдыха, зато показала шикарный дом, где она сейчас и живет.