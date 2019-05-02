DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с WintershallВедомости 06:22

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

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