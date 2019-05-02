Энергетика

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с WintershallВедомости 06:22

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
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Сделка по слиянию Wintershall и Dea завершена

Комсомольская правда07:21

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Lenta.ru06:32

Wintershall и DEA Фридмана завершили сделку по слиянию

Rambler News Service04:47

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Коммерсантъ06:00

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РБК05:15

DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall

Ведомости06:22

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

ТАСС03:18
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Wintershall
Немецкая компания
Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. Штаб-квартира - в городе Кассель, земля Гессен. Основана в 1894 году. Wintershall - 100%-е дочернее предприятие концерна BASF, занимающееся более 85 лет поиском и добычей нефти и газа.
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