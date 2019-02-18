Армия и оружие

The Daily Beast заявило о подлоге на брифинге по ракете 9М729Коммерсантъ 20:21

Напомним, за десять дней до анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия раскрыла некоторые характеристики 9М729. По мнению Вашингтона, ракета якобы была испытана на запрещенную по договору дальность 500–5500 км.
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ЦРУ назвало «подлогом» брифинг Минобороны РФ по 9М729 — Daily Beаst

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