Футбол
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Суарес принял участие только в одном матче за «Барселону». 24-летний футболист является воспитанником каталонского клуба. «Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Чемпионатвчера в 21:35
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Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями
Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
Минздрав планирует запретить продажу табака после 2050 года
Министерство здравоохранения разработало проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на период с 2019 по 2030 годы, пишет РБК.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева
Мировой суд в Красноярске лишил на 1,5 года водительских прав главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Ъ» предупредил о подорожании мобильного интернета в России
В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Content Review.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Япония решила возобновить китобойный промысел
Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России
Инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
На Украине заканчивается военное положение
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Перестрелка произошла в центре Казани
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка
Обновлено 23 декабря в 22:52
Политика
Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Северная и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог
Символическая церемония открытия совместного проекта Южной Кореи и КНДР по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на северокорейской железнодорожной станции Пханмун, передает «Ренхап».
Обновлено в 00:23
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В США одномоторный самолет упал на жилые дома
Самолет потерпел крушение в жилом квартале. В результате четыре дома получили повреждения. Расследованием инцидента занимается полиция.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ
На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет граждан предпенсионного возраста правом претендовать на обязательную долю в наследстве.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
«Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Более 8 млн рублей украли у безработного москвича из рюкзака в метро
Злоумышленник украл более 8 млн рублей из рюкзака безработного москвича на Калужско-Рижской ветке столичного метро.
Обновлено в 00:19
Экономика
Путин повысил минимальную зарплату
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в среднем по России вырос на 117 рублей.
Обновлено вчера в 12:14
Космос
Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза»
Дочернее предприятие Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
На теле вице-чемпионки России по плаванию обнаружили несколько ножевых ранений.
Обновлено 24 декабря в 12:10
Экономика
СМИ назвали фирмы Пригожина девелоперами судебного квартала в Петербурге
Строительством судебного квартала с резиденцией Верховного суда (ВС) России и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,7 млрд руб. займутся структуры, близкие к бизнесмену и ресторатору Евгению Пригожину.
Обновлено в 00:45
Недвижимость
«РГ» оценила рост интереса россиян к недвижимости за рубежом
Россияне проявляют все больше интереса к покупке недвижимости за рубежом, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы исследования, проведенного Финансовым университетом по заказу издания.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Взрыв произошёл в лаборатории университета в Пекине
Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.
Обновлено вчера в 22:57