Футбол

Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шагЧемпионат 00:39

Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг.
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Кубок Америки. Полуфинал. Бразилия - Аргентина. Все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru01:44

Дани Алвес: «Многие нас критикуют. Но теперь сборная Бразилии пожинает плоды своей работы»

Sportbox.RUвчера в 23:01

Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шаг

Чемпионат00:39

Дани Алвес считает, что сборная Бразилии пожинает плоды каждодневной работы

Спорт-Экспресс00:28

Дани Алвес: «Многие нас критикуют. Но теперь сборная Бразилии пожинает плоды своей работы»

Матч ТВвчера в 23:01

Алвес о выходе Бразилии в финал Кубка Америки: «Осталось сделать один шаг»

Sports.ru00:45

Агуэро: «Перед счётом 0:2 я получил удар от Алвеса»

Soccer.ru00:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Политика

ТАСС: в «Ильюшине» проходят массовые увольнения сотрудников

Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Общество

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»

Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Авто

Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Политика

Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон

Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Шпицы стали самыми популярными собаками в России

Обновлено вчера в 23:13
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 01:10
Здоровье

Ученые назвали опасные пищевые привычки

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:09
Экономика

Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ

На территории России находятся свыше 62,6 тысяч объектов незаконченного строительства (ОНС) на сумму более четырех триллионов рублей.
Обновлено 01 июля в 17:49
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»

Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Спорт

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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