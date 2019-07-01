Футбол
Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шагЧемпионат 00:39
Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг.
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Дани Алвес: «Многие нас критикуют. Но теперь сборная Бразилии пожинает плоды своей работы»
Sportbox.RUвчера в 23:01
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
ТАСС: в «Ильюшине» проходят массовые увольнения сотрудников
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»
Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Политика
Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон
Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Шпицы стали самыми популярными собаками в России
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 01:10
Здоровье
Ученые назвали опасные пищевые привычки
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:09
Экономика
Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ
На территории России находятся свыше 62,6 тысяч объектов незаконченного строительства (ОНС) на сумму более четырех триллионов рублей.
Обновлено 01 июля в 17:49
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Спорт
Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо
Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета
Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07