Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг.

Д. Алвес: для достижения цели осталось сделать один шаг

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